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  • Вениамин
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Психолог дал совет, как делать «домашку»

В среднем российский школьник тратит на домашние задания 4,5 часа. Как выжить родителям и не разрушить семью? Текст: Марина Бедорфас  На собрание с психологом пришли родители с вопросами: что делать, если ребенок не хочет выполнять домашнее задание, и как вести себя: помогать или нет?! «Нет инструкций к детям, все они очень разные.

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