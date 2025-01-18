Вильнюс вновь педалирует тему «Малой Литвы», якобы присвоенной Россией ﻿

Артур КОНДРАТЕНКО Президент Литвы Гитанас Науседа публично поставил под вопрос неоспоримый, казалось бы, факт принадлежности Калининграда России.
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