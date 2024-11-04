ВС РФ поразили НПЗ, используемый для обеспечения ВСУ

Бойцы ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), используемым для обеспечения ВСУ, оповещает представительство Минобороны РФ.
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