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ВС РФ поразили НПЗ, используемый для обеспечения ВСУ

ВС РФ поразили НПЗ, используемый для обеспечения ВСУ

Бойцы ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), используемым для обеспечения ВСУ, оповещает представительство Минобороны РФ.

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