Из Новосибирска запустили чартеры в Таиланд на Airbus A330

Новая чартерная программа из аэропорта Толмачёво в Таиланд стартовала с полностью заполненного рейса Airbus A330-200, вылетевшего из Краби в Новосибирск.
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