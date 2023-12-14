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Apple впервые открыла доступ к диагностическому софту. Для самостоятельного ремонта

Apple впервые открыла доступ к диагностическому софту. Для самостоятельного ремонта

Корпорация Apple объявила о расширении программы самостоятельного ремонта устройств силами обычных пользователей Self Service RepairТеперь пользователи девайсов от Apple впервые смогут использовать не только специнструменты, но и фирменное диагностическое программное обеспечение, которое ранее было доступно только в магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах.

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