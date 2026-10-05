Феномен дежавю: что с нами не так?

Дежавю — это, пожалуй, самый демократичный из всех загадочных феноменов человеческой психики. Его испытывали почти все: по данным метаанализа 2024 года, опубликованного в журнале Frontiers in Neurology, около 74% здоровых людей хотя бы раз в жизни сталкивались с этим ощущением.