Такого мы еще не видели — индийский пин-ап

Канадская художница индийского происхождения Нимиша Бханот (Nimisha Bhanot) создала невероятную серию рисунков в стиле пин-ап: героинями стали индийские женщины, что само по себе является беспрецедентным явлением.
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