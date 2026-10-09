Антон Силуанов сократил нефтегазовую зависимость бюджета на 1 трлн

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о снижении нефтегазовой зависимости бюджета, что позволит сэкономить 1 трлн рублей к следующей трехлетке.
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