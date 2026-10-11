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ИА Регнум

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Ночная атака ВСУ обесточила во Владимире две подстанции

Ночная атака ВСУ обесточила во Владимире две подстанции

Ночью 11 октября украинские беспилотники атаковали пригород Владимира. В результате возник пожар и произошло отключение двух электроподстанций, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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