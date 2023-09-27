Вторая Мировая: день за днём. 3 августа 1941 года. Сорок третий день Великой Отечественной войны

Всем привет! Я провел несколько лет, изучая историю Второй мировой войны и делясь своими знаниями в социальных сетях.
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