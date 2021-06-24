Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по безработице за майВ 11:35 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речьюВ 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 17:00 GMВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по безработице за майВ 11:35 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речьюВ 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигацийВ 18:00 GMT Мексика опубликует решение ЦБ по учетной ставкеИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .