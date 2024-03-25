Ивановская область заняла 76-е место в России по уровню зарплат в малых городах

Средняя зарплата жителя глубинки составила 36,2 тысячи рублей.В понедельник, 25 марта, РИА Новости обнародовало рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2023 года.
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