Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    там  где  мразин  и  царьград-там  ложь  ложь  и  ложь!Отставка с тремя ...
  • саша дмитренко
    идиот  бля,,,для  этого  надо  переписать  кучу  законов  и  согласовать  с  бывшими  республиками!!!!!!!  это  годы,,,,Фестивали плова з...
  • Денис Зарюгин
    Чем быстрее ведут визы тем больше шансов сохранить РоссиюФестивали плова з...

Ивановская область заняла 76-е место в России по уровню зарплат в малых городах

Ивановская область заняла 76-е место в России по уровню зарплат в малых городах

Средняя зарплата жителя глубинки составила 36,2 тысячи рублей.В понедельник, 25 марта, РИА Новости обнародовало рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх