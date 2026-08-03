Автоматический огнетушитель в электрощите на DIN-рейке — принцип работы и применение

Большинство пожаров в электрощитах начинается из-за короткого замыкания, перегрузки, ослабленных контактов или неисправности электрооборудования, а закрытое пространство внутри щита способствует быстрому распространению огня.
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