Алькарас потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале турнира в Майами

Карлос Алькарас потерпел сенсационное поражение в матче с Григором Димитровым. В ночь на 29 марта в Майами (штат Флорида, США) завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Карлос Алькарас встречался с Григором Димитровым.