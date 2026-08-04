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Атака БПЛА на Подмосковье 4 августа: последние подробности

Атака БПЛА на Подмосковье 4 августа: последние подробности

Утром Московская область подверглась атаке беспилотников. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов: пять человек погибли, еще десять получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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