Атака БПЛА на Подмосковье 4 августа: последние подробности

Утром Московская область подверглась атаке беспилотников. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов: пять человек погибли, еще десять получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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