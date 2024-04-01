ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Замминистра труда Таджикистана, Шахноза Нодири, сообщила, что таджики начали массово покидать Россию.
Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились
Комментарии
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Сергей Кочегаров
А раньше в душманбе не беспокоились, засылая в Россию маньяков, педофилов, целые преступные банды. А теперь, что комиссию пришлют по выявлению жестокого отношения наших силовиков к их белым и пушистым басмачам?
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3 час.
А
АА
Нужно выселить всех родственников мигрантов, разрешение ТОЛЬКО на работу, никаких молельных домов-хочешь помолиться, в России мечетей хватает. Любое нарушение правопорядка, в том числе в соцсетях-пиз...дуй домой, нарушай там. Из органов власти и правопорядка-выгнать всех, неужели кому то еще не понятно, что они живут землячеством?
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2 час.
Владимир Козлов
Наверное наркотой торгуют, если не работают. Вообще похоже, что ничего кардинально менять наши власти не собираются. То что делается - это капля в море, для успокоения возмущенного народа. Мигрантов миллионы и если кого-то депортируют, то на его место 10, а то и больше, прибывает.
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1 час.
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