Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

Сергей Кочегаров А раньше в душманбе не беспокоились, засылая в Россию маньяков, педофилов, целые преступные банды. А теперь, что комиссию пришлют по выявлению жестокого отношения наших силовиков к их белым и пушистым басмачам?

А АА Нужно выселить всех родственников мигрантов, разрешение ТОЛЬКО на работу, никаких молельных домов-хочешь помолиться, в России мечетей хватает. Любое нарушение правопорядка, в том числе в соцсетях-пиз...дуй домой, нарушай там. Из органов власти и правопорядка-выгнать всех, неужели кому то еще не понятно, что они живут землячеством?