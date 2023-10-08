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Театр абсурда

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Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море

Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море

@ Лидия Станченко/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей.

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