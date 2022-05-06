Аргументы и Факты

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату

Землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера было зафиксировано у побережья Вануату, передает ТАСС.Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 70 километров к северо-западу от столицы Порт-Вила, в которой проживают около 36 тысяч человек.

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