Мэрия Смоленска провела слушания об изъятии участков в центре города

Представители участка на улице Тенишевой на мероприятии отсутствовали Мэрия областного центра вынесла на публичные слушания проект планировки и межевания застроенных территорий в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого, заказчиком которого является МКУ “Строитель”.