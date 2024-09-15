Юлия Чичерина совместно с творческой фронтовой бригадой дала концерт в зоне СВО

В зоне спецоперации состоялся совместный концерт заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной и фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа для военнослужащих подразделений группировки войск «Север».
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