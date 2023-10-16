"Кушайте, дорогие! Помрёте – ваши проблемы": Мигрант рассказал о грязной изнанке рыночной торговли

Регина Толстоброва Ничего не покупаю и не буду. брезгую их. От них воняет даже.

ВЛ Владимир Лосев Ни в одной нормальной стране к самому прибыльному бизнесу - торговле (!!!), иностранцы не допускаются. Это потеря государством колоссальных денег, (налогов, пошлин, и пр.). Этим разрешено заниматься только собственным гражданам, которых проще контролировать, регулировать, собирать налоги, и все пр. По факту это полезно только тем, кто их крышует, а государство с этой торговли ничего не получает. Более того, это развращает чиновников, органы МВД, налоговую службу, и пр. органы госуправления. Когда же мы наведем порядок с торговлей и мигрантами, которые разрушают страну?