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"Кушайте, дорогие! Помрёте – ваши проблемы": Мигрант рассказал о грязной изнанке рыночной торговли

"Кушайте, дорогие! Помрёте – ваши проблемы": Мигрант рассказал о грязной изнанке рыночной торговли

Мигранты в России успешно захватили рыночную торговлю в свои руки. Эта ниша плотно занята приезжими "специалистами", которые установили свои порядки.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Ничего не покупаю и не буду. брезгую их. От них воняет даже.
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4 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Ни в одной нормальной стране к самому прибыльному бизнесу -  торговле (!!!), иностранцы не допускаются. Это потеря государством колоссальных денег, (налогов, пошлин, и пр.). Этим разрешено заниматься только собственным гражданам, которых проще контролировать, регулировать, собирать налоги, и  все пр. По факту это полезно только тем, кто их крышует, а государство с этой торговли  ничего не получает. Более того, это развращает чиновников, органы МВД, налоговую службу, и пр. органы госуправления. Когда же мы наведем порядок с торговлей и мигрантами, которые разрушают страну?
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
И все-таки нужно начать с п.1! У нас в России масса служб обеспечивания граждан РФ безопасностью, или я ошибаюсь!? Это  МВД, Роспотребнадзор и другие службы, но эта свобода до сих пор разводит мышей и крыс, не говоря о болезнях привезенных  импортными &quot;спецами&quot;, не говоря что их ввозят тысячами со всем своими &quot;прелестями&quot;, сан.барьеров нет, контроля нет, и до каких пор эта вакханалия будет насаждаться в России не понятно, одно только скажу, все эти &quot;пряники&quot; из-за коррупции, и другого я не представляю!
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8 мин.

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