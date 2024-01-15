Следком: взорвавший железную дорогу под Рязанью террорист готовил еще один взрыв

Арестованный за подрыв железной дороги и попытку атаковать военный аэродром Дягилево по заданию украинской военной разведки житель Рязанской области Руслан Сидики планировал совершить в декабре прошлого года еще один террористический акт.
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