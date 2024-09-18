Как российский бизнес помогает молодым родителям

Российские компании разработали ряд мер поддержки семей с детьми, среди которых не только денежные выплаты беременным и родившим женщинам, но и жилищные программы, путевки на отдых для всей семьи, генные исследования, корпоративные детские сады, игровые зоны и вовлечение в работу родителей с первых дней жизни.