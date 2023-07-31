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Врач Андреева поделилась простым домашним тестом, который предсказывает, как долго вы проживете

Врач Андреева поделилась простым домашним тестом, который предсказывает, как долго вы проживете

По словам врача, люди, не прошедшие тест, с большей вероятностью умрут в следующие шесть лет. Если бы вы могли заглянуть в хрустальный шар, поиск ответа на вопрос, как долго вы будете жить, вероятно, был бы для многих одним из первых в списке.

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