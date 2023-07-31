Врач Андреева поделилась простым домашним тестом, который предсказывает, как долго вы проживете

По словам врача, люди, не прошедшие тест, с большей вероятностью умрут в следующие шесть лет. Если бы вы могли заглянуть в хрустальный шар, поиск ответа на вопрос, как долго вы будете жить, вероятно, был бы для многих одним из первых в списке.