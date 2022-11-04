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Чемпионат России. «Химки» примут «Оренбург», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА проведут свои матчи завтра

«Химки» примут «Оренбург» в стартовом матче 16-го тура Мир РПЛ. В субботу «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде, «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА будет противостоять «Пари НН».

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