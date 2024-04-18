Сахалинский бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при Администрации Невельского городского округа

В марте 2024 года на постоянном комитете Сахалинской областной Думы по экономическому развитию был проработан вопрос об организации совместных выездов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области с депутатами Сахалинской областной Думы на заседания советов по инвестиционной деятельности при администрациях муниципальных образований области.