На Украине форменная истерия: «разбойников с большой дороги Россию и США» обвинили в изнасиловании и требуют объявить персонами-нон-грата Вэнса и Уолца

На Украине ширится серьезная истерия среди так называемого прозападного сообщества этой страны в виду мало того, что предательских, так еще и «гангстерских» действий бывшего «бога нации» - Соединенных Штатов Америки.
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