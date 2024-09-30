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Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна

Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна

Мы с вами, дорогие друзья, неоднократно обращали внимание на странное противоречие.

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Комментарии
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Ирина52
Речь то идет о мужчинах, которые не могут этого понять.
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16 час.
Елена Чистова
Да, мой отец например. На суде говорил как он за мной ухаживал якобы. Показывал перед прокурором наши хорошие отношения. А сам меня сейчас даже в Контакте заблокировал, когда я стала ему не нужна больше. Да я и была ему всегда не нужна. Он занимался в основном собой и своими бабами.
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13 час.
Бобкина Татьяна
Сейчас девушки выходят замуж не для того что бы о ком то заботиться, а для того, что бы оттяпать у влюбленного мужчины   машину, а то и квартиру. И вообще ,как они рассуждают, должна быть дом.работница. Поэтому большинство мужчин вообще не хотят идти в ЗАГС
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6 час.

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