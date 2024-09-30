Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна

Елена Чистова

Да, мой отец например. На суде говорил как он за мной ухаживал якобы. Показывал перед прокурором наши хорошие отношения. А сам меня сейчас даже в Контакте заблокировал, когда я стала ему не нужна больше. Да я и была ему всегда не нужна. Он занимался в основном собой и своими бабами.