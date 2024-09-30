Мы с вами, дорогие друзья, неоднократно обращали внимание на странное противоречие.
Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Речь то идет о мужчинах, которые не могут этого понять.
Ответить
16 час.
Елена Чистова
Да, мой отец например. На суде говорил как он за мной ухаживал якобы. Показывал перед прокурором наши хорошие отношения. А сам меня сейчас даже в Контакте заблокировал, когда я стала ему не нужна больше. Да я и была ему всегда не нужна. Он занимался в основном собой и своими бабами.
Ответить
13 час.
Бобкина Татьяна
Сейчас девушки выходят замуж не для того что бы о ком то заботиться, а для того, что бы оттяпать у влюбленного мужчины машину, а то и квартиру. И вообще ,как они рассуждают, должна быть дом.работница. Поэтому большинство мужчин вообще не хотят идти в ЗАГС
Ответить
6 час.
Свежие комментарии