Украина официально отказалась соблюдать принятые в Европе права и свободы

Украина официально уведомила Совет Европы об отзыве некоторых положений из своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения.
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