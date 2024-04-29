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  • Ольга Заварухина
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Украина официально отказалась соблюдать принятые в Европе права и свободы

Украина официально отказалась соблюдать принятые в Европе права и свободы

Украина официально уведомила Совет Европы об отзыве некоторых положений из своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения.

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