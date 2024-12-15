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Можно ли без посторонней помощи выбраться из ямы глубиной 4 метра. Эксперимент на видео

Можно ли без посторонней помощи выбраться из ямы глубиной 4 метра. Эксперимент на видео

Вы, наверное, слышали, что выбраться из ямы с отвесными стенками — задача практически невыполнимая. Однако один энтузиаст решил проверить это на практике: он самостоятельно выкопал яму глубиной четыре метра и поставил перед собой цель выбраться из неё без посторонней помощи и специальных инструментов.

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Комментарии
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ГА
Герман Арутюнов
Куда там упираться, если ширина ямы больше роста человека?
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15 час.

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