Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какие грибы на Руси считались «поганскими» и почему их обходили стороной

Белый гриб на Руси называли царём, а маслята и рыжики шли в засолку и суп без опаски. Но стоило грибнику встретить в лесу бледную поганку или серый мухомор, как его осеняло крестным знамением.

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