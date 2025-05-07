Microsoft выиграла апелляцию против ФТК по приобретению Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов7 мая федеральный апелляционный суд в США отклонил иск Федеральной торговой комиссии (ФТК) по приобретению Microsoft Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, сообщает Reuters.