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**Microsoft выиграла апелляцию против ФТК по приобретению Activision Blizzard...

Microsoft выиграла апелляцию против ФТК по приобретению Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов7 мая федеральный апелляционный суд в США отклонил иск Федеральной торговой комиссии (ФТК) по приобретению Microsoft Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

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