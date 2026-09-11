Ведяхин: поставки смартфонов в Россию из Индии выросли более чем в 3 раза

Индия становится высокотехнологичным промышленным партнером России, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках сессии «Иннопром Индия».
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