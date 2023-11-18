96 ядер на частоте 5 ГГц и выше при потреблении до 1 кВт. Ryzen Threadripper PRO 7995WX разогнали с использованием жидкостной СО

Позавчера оверклокер Sampson сумел разогнать 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 7995WX до 4,8 ГГц для всех ядер, используя воздушную СО и установив множество рекордов, а уже вчера он же установил новые рекорды, разогнав этот же CPU уже с использованием жидкостной системы охлаждения.