Без названия

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на претензии по поводу смерти Алексея Навального* заверил американских коллег, что ведётся расследование и причины смерти уточняются, а также напомнил им о смерти их журналиста Гонсало Лиры в тюрьме киевского режима.