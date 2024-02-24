Без названия

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на претензии по поводу смерти Алексея Навального* заверил американских коллег, что ведётся расследование и причины смерти уточняются, а также напомнил им о смерти их журналиста Гонсало Лиры в тюрьме киевского режима.
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