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Мендеш о Бальде: «Барса» приняла верное решение не продавать его, несмотря на предложения. Алекс – номер один на своей позиции»

«До того, как Алекс перешел в «Барселону», его хотели лучшие клубы Европы. «Барса» это знала. Другие клубы знали о сложной ситуации, в которой оказалась «Барса», и что они могут извлечь выгоду из этой ситуации.

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