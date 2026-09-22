Магнитные тормоза для космоса, тайны ледяного щита Антарктиды и боль в костях черепа: научные открытия дня

Научная повестка этого дня получилась удивительно многогранной — от инженерных решений для будущих космических миссий до палеонтологических находок, которые заставляют иначе взглянуть на историю целого континента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парадоксы оружейн...
- Недорогие смартфо...
- Охота на неуловим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым