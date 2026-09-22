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Наука и Техника

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Магнитные тормоза для космоса, тайны ледяного щита Антарктиды и боль в костях черепа: научные открытия дня

Магнитные тормоза для космоса, тайны ледяного щита Антарктиды и боль в костях черепа: научные открытия дня

Научная повестка этого дня получилась удивительно многогранной — от инженерных решений для будущих космических миссий до палеонтологических находок, которые заставляют иначе взглянуть на историю целого континента.

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