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Bonzo Lend потерял $9 млн. из-за эксплойта оракула в сети Hedera

Bonzo Lend потерял $9 млн. из-за эксплойта оракула в сети Hedera

Протокол кредитования на базе Hedera Bonzo Lend потерял около $9 млн. после того, как злоумышленник манипулировал ценой используемого в качестве залога SAUCE, что позволило счету заимствовать активы, значительно превышающие внесенную сумму.

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