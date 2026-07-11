Bonzo Lend потерял $9 млн. из-за эксплойта оракула в сети Hedera

Протокол кредитования на базе Hedera Bonzo Lend потерял около $9 млн. после того, как злоумышленник манипулировал ценой используемого в качестве залога SAUCE, что позволило счету заимствовать активы, значительно превышающие внесенную сумму.
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