Таварес в 15-й раз забил 20 голов за сезон. Он 5-й действующий игрок с таким достижением после Малкина, Кросби, Патрика Кэйна и Овечкина

Нападающий «Торонто» набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ против «Филадельфии» (3:2). Теперь на счету Джона Тавареса 42 (20+22) балла в 41 игре регулярного чемпионата-2024/25.
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