Пушков: слова Цукерберга доказывают, что в США царит либеральная диктатура

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавние откровения Марка Цукерберга о давлении со стороны властей, отметив, что в США царит либеральная диктатура.
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