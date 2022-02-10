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Спортивный юрист Прокопец: «Валиева может получить 4 года дисквалификации за триметазидин. Если докажет, что не было ее вины, то санкция может составить от 0 до 2 лет»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание может ждать российскую фигуристку Камилу Валиеву после положительного допинг-теста на триметазидин.

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