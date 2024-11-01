Россия вышла в мировые лидеры по величине ключевой ставки в реальном выражении

Россия оказалась страной с самой высокой процентной ставкой в реальном выражении После решения Центробанка повысить ключевую ставку до рекордных в истории 21 процента Россия вышла в мировые лидеры по величине процентной ставки в реальном выражении.
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