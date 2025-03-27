Захарова назвала припадком бешенства охоту киевского режима на журналистов РФ

Александр Щербак/ТАСС Киевский режим, от рук которого за последние дни погибли четверо российских журналистов, находится в припадке бешенства, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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