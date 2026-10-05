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Аргументы и Факты

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Иммунолог Болибок объяснил, почему обновили вакцину от гриппа

Иммунолог Болибок объяснил, почему обновили вакцину от гриппа

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что все три компонента вакцины от гриппа на сезон 2026–2027 годов заменили из-за появления новых штаммов, за распространением которых специалисты следят с прошлого года.

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