Иммунолог Болибок объяснил, почему обновили вакцину от гриппа

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что все три компонента вакцины от гриппа на сезон 2026–2027 годов заменили из-за появления новых штаммов, за распространением которых специалисты следят с прошлого года.