Иммунолог Болибок объяснил, почему обновили вакцину от гриппа

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что все три компонента вакцины от гриппа на сезон 2026–2027 годов заменили из-за появления новых штаммов, за распространением которых специалисты следят с прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп: новый баль...
- Смольянинову назн...
- ГБ Наземная операция...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым