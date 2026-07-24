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Режим ЧС распространили на весь Черноморский район Крыма

Режим ЧС распространили на весь Черноморский район Крыма

Режим чрезвычайной ситуации официально распространили на всю территорию Черноморского района Крыма. Об этом в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24» сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

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