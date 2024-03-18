Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от бывших разработчиков Fallout: New Vegas и Skyrim в опа...

Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от бывших разработчиков Fallout: New Vegas и Skyrim в опасности — в студии прошли массовые увольненияПортал Game Developer со ссылкой на откровения бывших сотрудников сообщил, что в основанной выходцами из Obsidian, BioWare и Bethesda студии Something Wicked Games прошли массовые увольнения.