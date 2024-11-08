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В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) — он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, рассказали в биотех-лаборатории Neiry.

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