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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда беспилотники атаковали Тверь

Стало известно, откуда беспилотники атаковали Тверь

Беспилотники ВСУ в ночь на 9 октября совершили налет на Тверскую область. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.

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