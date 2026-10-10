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Царьград

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В сеть слили кадры из метро Киева после остановки поездов

В сеть слили кадры из метро Киева после остановки поездов

Кличко рассказал о перебоях не только с электричеством, но и с водоснабжением. В сети опубликованы кадры из киевского метро, где из-за перебоев с электроснабжением временно остановились поезда и эскалаторы.

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