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Шорох страниц: Тверь готовится к книжному буму

Шорох страниц: Тверь готовится к книжному буму

Шорох страниц и дух Серебряного века захватят Тверь с 23 по 25 октября: библиотека Горького принимает масштабный фестиваль «Тверской переплёт».

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